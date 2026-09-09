Rishikesh News: योगाचार्य महेश सेमवाल को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

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योगाचार्य महेश सेमवाल को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन्हें डॉ. देवनाथ शुक्ला ने सम्मान प्रदान किया। योगाचार्य महेश सेमवाल इससे पहले भी योग एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जिला और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। पिछले वर्ष उन्हें योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित योग रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। महेश सेमवाल ने श्री जय राम संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश के योग विज्ञान विभाग से योग एवं संस्कृत में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वह लंबे समय से योग, प्राणायाम, ध्यान और योग आधारित जीवनशैली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न योग शिविरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वह अब तक 100 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुधार की दिशा में मार्गदर्शन दे चुके हैं। योगाचार्य सेमवाल के अनुसार, नियमित योगाभ्यास और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव से लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहयोग मिल सकता है। वह पीसीओडी/पीसीओएस, थायराइड, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कमर दर्द, तनाव और अवसाद जैसी स्थितियों में योग आधारित अभ्यास एवं जीवनशैली संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।