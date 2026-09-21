Rishikesh News: डीएसबी स्कूल में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला

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ऋषिकेश। सीबीएसई के उत्कृष्टता केंद्र देहरादून की ओर से डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सोमवार को आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शिक्षकों को आपदा से पहले की तैयारी, जोखिम की पहचान, त्वरित निर्णय, सुरक्षित निकासी, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में डीएवी हरिद्वार की पीजीटी आस्था पंवार और आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, सहारनपुर की प्रधानाचार्या रुचि शर्मा ने आपात स्थिति में संयम, आपसी समन्वय और व्यावहारिक आपदा प्रबंधन के गुर बताए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विद्यालय के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि संकट की घड़ी में धैर्य, सजगता और विवेक सबसे बड़ी शक्ति हैं। प्रधानाचार्य शिव सहगल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा प्रबंधन को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखकर विद्यालयी संस्कृति और दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।