Rishikesh News: चोरी के तीन आरोपी किए गिरफ्तार

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डोईवाला। जौलीग्रांट स्थित एक मोबाइल दुकान से फोन चुराने के आरोप में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर अनुमानित 25 लाख रुपये के मोबाइल फोन बरामद किए। प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि गौरव राठौर के जौलीग्रांट हिमालयन चौक स्थित मोबाइल स्टोर से 10 सितंबर को चोरों ने ताला तोड़कर फोन चुराए थे। मामला दर्ज कर सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से जांच शुरू हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सौंग नदी पुल के पास भानियावाला में एक कार को रोका। कार सवार शैफुल रहमान, फरीद और इजहार को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया। ये तीनों खेलपुर नसरूलपुर, भगवानपुर हरिद्वार और देहरादून के मोहब्बेवाला, क्लेमेंटाउन के निवासी हैं। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे नशे के आदी हैं। संवाद