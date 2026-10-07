फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Silver Medal-Winning Daughters Honoured

Rishikesh News: रजत पदक विजेता बेटियों का सम्मान

Wed, 07 Oct 2026 07:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 07 Oct 2026 07:01 PM IST
विज्ञापन
Silver Medal-Winning Daughters Honoured
ऋषिकेश। रेलवे रोड स्थित नीरज भवन में रोटरी ऋषिकेश क्लासिक ने पेंचक सिलाट की रजत पदक विजेता सोनाक्षी पात्रों और दीपिका रावत को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी खेल महाकुंभ-2026 के तहत आयोजित प्रतियोगिता में शिवानी फाइट क्लब की सोनाक्षी ने अंडर-19 के 45-50 किग्रा और दीपिका ने 55-60 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता। क्लब संस्थापक राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष संजय सकलानी और सचिव विजय रावत ने दोनों खिलाड़ियों को अंगवस्त्र, रुद्राक्ष माला और उपहार भेंट किए। साथ ही 2100-2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed