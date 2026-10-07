Rishikesh News: रजत पदक विजेता बेटियों का सम्मान

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ऋषिकेश। रेलवे रोड स्थित नीरज भवन में रोटरी ऋषिकेश क्लासिक ने पेंचक सिलाट की रजत पदक विजेता सोनाक्षी पात्रों और दीपिका रावत को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी खेल महाकुंभ-2026 के तहत आयोजित प्रतियोगिता में शिवानी फाइट क्लब की सोनाक्षी ने अंडर-19 के 45-50 किग्रा और दीपिका ने 55-60 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता। क्लब संस्थापक राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष संजय सकलानी और सचिव विजय रावत ने दोनों खिलाड़ियों को अंगवस्त्र, रुद्राक्ष माला और उपहार भेंट किए। साथ ही 2100-2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।