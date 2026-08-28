फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Fear of leopard in rural areas of Doiwala

Rishikesh News: डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत

Fri, 28 Aug 2026 05:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:39 PM IST
विज्ञापन
Fear of leopard in rural areas of Doiwala
डोईवाला। डोईवाला क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जीवनवाला, दूधली, आर्यनगर, लच्छीवाला समेत कई स्थानों पर गुलदार के दिखाई देने की सूचना सामने आई है। गुलदार के डर लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरत रहे हैं।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार गुलदार कई मवेशियों और कुत्तों को अपना शिकार बना चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार की गतिविधियों पर निगरानी रखने की मांग की है। वन विभाग भी गुलदार की सक्रियता को देखते हुए सतर्क हो गया है। वन क्षेत्र अधिकारी जीएस धामंदा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग की टीम गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और गुलदार दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की है। वन विभाग ने ग्रामीणों को विशेष रूप से रात के समय अकेले बाहर न निकलने तथा घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी रखने की सलाह दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed