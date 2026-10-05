फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Newly admitted medical students take the oath to serve

Rishikesh News: नवप्रवेशी मेडिकल छात्रों ने ली सेवा करने की शपथ

Mon, 05 Oct 2026 06:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 05 Oct 2026 06:51 PM IST
विज्ञापन
Newly admitted medical students take the oath to serve
जौलीग्रांट। हिम्स (हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज), जौलीग्रांट में एमबीबीएस के नए बैच के छात्र-छात्राओं के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में विद्यार्थियों ने चिकित्सा सेवा में समर्पण, करुणा और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। समारोह का शुभारंभ डॉ. स्वामी राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। डीन डॉ. ए. शरीफ ने कहा कि सफेद कोट जिम्मेदारी, विश्वास, सेवा, ईमानदारी, अनुशासन और करुणा का प्रतीक है। डॉक्टर के लिए डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण सेवा भाव है।
विज्ञापन


महानिदेशक (शैक्षणिक विकास) डॉ. विजेंद्र चौहान ने कहा कि व्हाइट कोट सेरेमनी डॉक्टर बनने की यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने विद्यार्थियों से आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य अपनाने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य डॉ. रेनू धस्माणा ने कहा कि सफेद कोट विद्यार्थियों को हमेशा याद दिलाएगा कि उनके हाथों में मरीज का जीवन और उसके परिवार की उम्मीदें हैं। फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ आभा श्रीवास्तव, डॉ अनुराधा कुसुम आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed