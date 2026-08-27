Rishikesh News: एयरपोर्ट मार्ग पर बाइक सवार हुआ घायल
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:55 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:55 PM IST
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जौलीग्रांट। एयरपोर्ट मार्ग पर एक बाइक सवार के घायल होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम की ओर से मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद घायल व्यक्ति को एंबुलेंस से ऋषिकेश अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ की ओर से बताया गया कि घायल व्यक्ति जोगिंदर पुत्र कृष्ण पाल, निवासी नौका विहार, देहरादून को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया। संवाद
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