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Rishikesh News: एसडीआरएफ में अधिकारियों और कार्मिकों को बांधी राखी

Thu, 27 Aug 2026 05:52 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:52 PM IST
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Rakhi tied to SDRF officers and personnel.
जौलीग्रांट। गुमानीवाला, ऋषिकेश आस संख्या के सदस्यों की ओर से एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट में समस्त अधिकारियों और कार्मिकों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया।
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इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने एसडीआरएफ अधिकारियों और कार्मिकों को राखियां बांधते हुए उनकी ओर से आपदा और अन्य विषम परिस्थितियों में आमजन की सुरक्षा, बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को टीबी (क्षय रोग) के प्रति भी जागरूक कर लक्षणों, बचाव और समय पर जांच, उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एक्शन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी से हेमलता बहन, संगीता बहुगुणा, बबीता बौड़ाई, पूनम मैठाणी और लक्ष्मी आदि ने राखी बांधी। इस अवसर पर वाहिनी मुख्यालय में सहायक सेनानायक सुशील रावत, संजय उप्रेती, शिविर पाल आनंद सिंह रावत, कविंद्र सजवाण, जयपाल राणा, सब इंस्पेक्टर पंकज खरोला आदि उपस्थित रहे।
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