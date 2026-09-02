Rishikesh News: विधायक ने की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुलाकात

विज्ञापन



विधायक ने की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुलाकात

ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। अग्रवाल ने कहा कि तीरथ सिंह रावत का संगठन एवं जनसेवा के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव पार्टी के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने से उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ संगठन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत के कुशल मार्गदर्शन में पार्टी संगठन और अधिक सशक्त होगा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को नई गति मिलेगी।

......