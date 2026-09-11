Rishikesh News: गड़ूल सूर्यधार में 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का शिकंजा

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प्राधिकरण के अनुसार इससे पहले भी इसी स्थल पर अवैध निर्माण के खिलाफ सात जुलाई 2026 को कार्रवाई की गई थी। बाद के निरीक्षण में करीब 150 बीघा अतिरिक्त भूमि पर भू-विन्यास किए जाने की जानकारी सामने आई। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि निरीक्षण में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के सड़क और सीमांकन समेत अन्य विकास कार्य मिले थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बिना स्वीकृति भू-विन्यास, प्लॉटिंग या निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन

प्राधिकरण के अनुसार इससे पहले भी इसी स्थल पर अवैध निर्माण के खिलाफ सात जुलाई 2026 को कार्रवाई की गई थी। बाद के निरीक्षण में करीब 150 बीघा अतिरिक्त भूमि पर भू-विन्यास किए जाने की जानकारी सामने आई। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि निरीक्षण में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के सड़क और सीमांकन समेत अन्य विकास कार्य मिले थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बिना स्वीकृति भू-विन्यास, प्लॉटिंग या निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग्राम गड़ूल, सूर्यधार, रानीपोखरी में करीब 150 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के किए गए भू-विन्यास और विकास कार्यों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई की है। निरीक्षण में बड़े भू-भाग पर प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और सीमांकन समेत अनधिकृत विकास कार्य पाए गए, जिसके बाद प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।