Rishikesh News: शेरगढ़ माजरी से पांवटा साहिब के लिए आठ माह बाद दौड़ी बस

विज्ञापन

परिवहन विभाग की शेरगढ़ माजरी ग्रांट से पांवटा साहिब बस सेवा पिछले आठ माह से बंद पड़ी थी। नतीजा लोगों को पांवटा साहिब जाने के लिए दूसरे संसाधनों पर निर्भर होना पड़ रहा था। बता दें कि प्रतिदिन नियमित रूप से चलने वाली बस सेवा का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण उठाते थे। परिवहन सेवा से क्षेत्र के माजरी ग्रांट, शेरगढ़, जीवनवाला लालतप्पड आदि क्षेत्रों से लोग पावंटा साहिब आवाजाही करते है। इन तमाम क्षेत्रों की रिश्तेदारियों और अन्य संपर्क होने के कारण लोगों का नियमित आना-जाना बना रहता है। भाजपा के जिला मंत्री राजकुमार राज और प्रधान प्रतिनिधि मंगल सिंह ने डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला को समस्या से अवगत कराया था। विधायक ने बस सेवा शुरू कराने के लिए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से अनुरोध किया। जिसके अब बस सेवा सुचारू हो गई है। ग्राम प्रधान निशा देवी ने बताया कि बृहस्पतिवार से बस सेवा बहाल हो गई है। बताया कि बस सुबह पावंटा साहिब के लिए रवाना होगी और शाम को वापसी करेगी। बस सेवा बहाल होने पर उपप्रधान गुरजीत कौर, अजीत सिंह प्रिंस, सोनी आदि ने हर्ष जताया है।