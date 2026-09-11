फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Lack of infrastructure makes walking difficult

Rishikesh News: बुनियादी ढांचे की कमी से पैदल चलना दूभर

Fri, 11 Sep 2026 02:09 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 11 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Lack of infrastructure makes walking difficult
मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन के बीच बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। मुख्य सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव, संकरे रास्ते और जगह-जगह हुए अतिक्रमण ने स्थिति बिगाड़ दी है। हाल यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए सड़कों पर पैदल चलना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा हो चुका है।
विज्ञापन


जानकी सेतु के निर्माण से मुनि की रेती और स्वर्गगाश्रम के बीच आवाजाही भले सुलभ हुई हो, लेकिन प्रभावी यातायात प्रबंधन के अभाव में मुश्किलें बढ़ गई हैं। तपोवन और मुनि की रेती के अंदरूनी मार्गों पर कारों, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहनों और टूरिस्ट बसों की अनियंत्रित आवाजाही बनी रहती है। मुख्य मार्गों पर या तो फुटपाथ हैं नहीं, और जहां हैं भी, वहां अवैध रेहड़ी-पटरी व बेतरतीब खड़े वाहनों का कब्जा है। इसके चलते पर्यटकों को जान जोखिम में डालकर सड़क के बीचों-बीच चलना पड़ रहा है। शाम के वक्त गंगा आरती के दौरान जानकी सेतु और प्रमुख घाटों पर भारी भीड़ के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने बताया कि क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने और पैदल यात्रियों को राहत देने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed