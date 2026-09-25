Rishikesh News: हाईवे पर खुलेआम दौड़ रहे जुगाड़ वाहन, लग रहा जाम

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ऋषिकेश। शहर में खुलेआम संचालित हो रहे जुगाड़ वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। शहर के अंदर से निर्माण सामग्री लेकर करीब आठ से 10 जुगाड़ वाहन रोजाना चंद्रभागा, जानकी पुल होते हुए स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला और तपोवन तक पहुंच रहे हैं। इन वाहनों के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ राहगीरों की सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ है। चंद्रभागा पुल से रामझूला तक जाम की स्थिति में इन वाहनों की भूमिका भी सामने आ रही है।परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से हेलमेट नहीं पहनने, बिना दस्तावेज वाहन चलाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खास बात यह है कि ये वाहन चंद्रभागा स्थित यातायात पुलिस की चेक पोस्ट के सामने से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।जुगाड़ वाहनों में कांच, लोहे की चादर, सीमेंट के कट्टे, टाइल्स सहित अन्य निर्माण सामग्री ढोई जा रही है। कैलाशगेट क्षेत्र में भी मुनिकीरेती पुलिस की ओर से इन वाहनों पर कार्रवाई नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है। परिवहन विभाग ने भी पिछले छह माह से जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान नहीं चलाया है।इन वाहनों के संचालन से ई-कार्ट संचालकों को भी नुकसान हो रहा है। ई-कार्ट के माध्यम से ढोया जाने वाला सामान जुगाड़ वाहनों से ले जाया जा रहा है।नवनियुक्त यातायात प्रभारी रविकांत ने बताया कि जुगाड़ वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।