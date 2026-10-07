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Rishikesh News: इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जलाया सीईसी का पुतला

Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
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INDIA Alliance Workers Burn Effigy of CEC
डोईवाला। इंडिया गठबंधन से जुडे़ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। कहा कि सीईसी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
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बुधवार को इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस सेवा दल, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, किसान सभा आदि के तमाम कार्यकर्ता नगर चौक पहुंचे और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस्तीफा देने की मांग की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर चौक पर पुतला जलाकर आक्रोश की अभिव्यक्ति दी। सपा नेता फुरकान अहमद कुरैशी और किसान सभा के जाहिद अंजुम ने सीईसी पर चुनाव प्रक्रिया में कथित तौर पर धांधली का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। गंगाधर नौटियाल और सुनील बर्मन ने आरोप लगाते हुए कहा कि गड़बड़ी कर लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने का काम किया गया है। जिससे देशभर के लोगों में रोष बढ़ गया है। इस दौरान अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद शराफत, बलबीर सिंह बिंदा, हरिकिशन चौहान, सलीम अंसारी आदि मौजूद रहे।
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