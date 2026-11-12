Rishikesh News: युवा संवाद में श्रीदेव सुमन विवि के 15 छात्र करेंगे प्रतिभाग

संवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश। लोकभवन में आयोजित होने वाले युवा संवाद कार्यक्रम में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर के 15 छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा, विचारों और अनुभवों को साझा करने के साथ ही विभिन्न समसामयिक विषयों पर संवाद करेंगे।राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 13 नवंबर को देहरादून स्थित लोकभवन के प्रेक्षागृह में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक युवा संवाद कार्यक्रम के तहत संवादात्मक सत्र आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं व युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने के साथ ही उन्हें अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, छात्र कल्याण मामलों के आचार्यों और प्रत्येक विश्वविद्यालय से 12 से 15 छात्र-छात्राएं को आमंत्रित किया गया है। छात्र-छात्राएं को इस संवाद सत्र में अपनी बात रखने और राज्यपाल के समक्ष विचार साझा करने का अवसर मिलेगा।