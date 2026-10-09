Rishikesh News: बच्चों की जटिल चोट और उनके उपचार पर हुई गहन चर्चा

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जौलीग्रांट। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (हिम्स), जौलीग्रांट में उत्तरांचल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (यूएआईओए) के मिडटर्म सिंपोजियम और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक फोरम (पीओएफ) की त्रैमासिक सीएमई आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति डॉ. प्रसाद वाडेगांवकर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसमें बच्चों की जटिल चोटों के निदान और आधुनिक उपचार पर चर्चा की गई। आयोजक चेयरमैन डॉ. अनिल जुयाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा ऑर्थोपेडिक सर्जनों को जटिल मामलों को समझने में मदद मिलती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, नई दिल्ली और उत्तराखंड के विशेषज्ञों ने व्यावहारिक जानकारी साझा की। यह यूएआईओए और पीओएफ का पहला संयुक्त शैक्षणिक आयोजन था। इसमें करीब 100 ऑर्थोपेडिक सर्जन और पीजी छात्रों ने भाग लिया। डॉ राजेश माहेश्वरी, डॉ दिग्विजय अग्रवाल, डॉ सदन सचान, डॉ फैज अकबर सिद्दीकी, डॉ सिराजुल हक मलिक, डॉ हर्ष प्रियदर्शी आदि उपस्थित रहे।