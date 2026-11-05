Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   from a young man's account.

Rishikesh News: साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए 15,900 रुपये

Thu, 05 Nov 2026 07:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 05 Nov 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
from a young man's account.
डोईवाला। साइबर ठगों ने तेलीवाला निवासी एक युवक के खाते से 15,900 रुपये साफ कर दिए। पीड़ित को यह जानकारी तब पता चली जब वह किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा था। पीड़ित ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की। तेलीवाला निवासी मोहम्मद शाहिद पीएनबी डोईवाला शाखा में खाता है। बीते बुधवार को जब वह किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। तभी पता चला कि उनके खाते से 15,900 रुपये साफ हो गए। अचानक हुए इस ट्रांजैक्शन से वह हतप्रभ रह गए। खाते से रकम निकलने का कोई संदेश भी उनके मोबाइल पर नहीं आया। बैंक को तत्काल अवगत कराते हुए एकाउंट को फ्रीज करा दिया गया है। बैंक से पता करने पर ज्ञात हुआ कि उनके खाते से रकम निकाली गई है। मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बिना किसी ओटीपी, पिन नंबर अथवा अन्य कोई जानकारी साझा किए उनके खाते से रकम गायब हो गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed