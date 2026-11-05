Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Theatre workshop participants receive certificates

Rishikesh News: थिएटर कार्यशाला के प्रतिभागियों को मिले प्रमाण पत्र

Thu, 05 Nov 2026 08:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:06 PM IST
विज्ञापन
Theatre workshop participants receive certificates
डोईवाला। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से आयोजित चार दिवसीय नाट्य कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर खुले मंच के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने खुले मंच पर अपने विचार, कला और हुनर को प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. डीपी भट्ट ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संकल्प युवा फाउंडेशन एवं समूह के बारे में जानकारी दी। चार दिवसीय नाट्य कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिनय, संवाद अदायगी और मंचीय प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं को सीखने का अवसर मिला। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की टीम, संकल्प युवा फाउंडेशन के सचिव प्रिंस शर्मा, उपाध्यक्ष रोहन पाल, पूर्व अध्यक्ष अमित कुमार, दीक्षा, वंशिका बिजल्वाण, दीपक सहित महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed