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हरिद्वार से तड़के 2:00 बजे एक बस कर्णप्रयाग जोशीमठ, 2:30 बजे कर्णप्रयाग ग्वालदम, 2:43 बाण मुंदोली, 3:00 गोपेश्वर, 3:15 बजे जोशीमठ-पांडुकेश्वर, 3:30 बजे कर्णप्रयाग के लिए रवाना होती है। वहीं ऋषिकेश से 3:15 बजे गोपेश्वर, 3:30 बजे सबदरखाल पौड़ी, 3:45 बजे सोनप्रयाग, 4:00 बजे जोशीमठ, 4:30 बजे सोनप्रयाग और 5:00 बजे बदरीनाथ को रवाना होती है।मुनिकीरेती पुलिस की ओर से तपोवन बैरियर पर हरिद्वार और ऋषिकेश से पर्वतीय क्षेत्राें में जाने वाली बसाें को रोका जाता है। 4:30 बजे बैरियर खोला जाता है। हरिद्वार से आने वाली छह बसें और ऋषिकेश से जाने वाली पांच कुल 11 बसों रोका जाता है। एक साथ 11 बसों को छोड़ने के बाद बदरीनाथ हाईवे पर बस चालकों में आगे निकलने का कंपटीशन होता है। रात के घुप अंधेरे में बिना मार्किंग वाले हाईवे पर वाहन संचालित करना खतरे खाली नहीं होता।तपोवन बैरियर पर मुनिकीरेती पुलिस की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाली बसों को रोकने और एक साथ छोड़ने की जानकारी नहीं है। इस बारे में अधीनस्थानों से जानकारी जुटाई जाएगी। बस अपने निर्धारित समय में सुरक्षित गति से आगे निकले। इसके प्रयास किए जाएंगे। -प्रताप सिंह, यातायात निरीक्षक, मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल