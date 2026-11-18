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एम्स के पीआरओ डॉ. श्रीलाॅय मोहंती ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी पांच घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। चिकित्सकों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। वहीं, 20 घायलों को छुट्टी मिलने से उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

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गूलर बस हादसे में घायल हुए 25 लोगों को एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उपचार के बाद इनमें से 20 घायलों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि पांच घायल अब भी एम्स के ट्रॉमा सेंटर के विभिन्न वार्डों में भर्ती हैं जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।