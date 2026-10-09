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आयुष काउंसलिंग : पहले चरण में 542 सीटें आवंटित, 427 सीटें अब भी खाली

Fri, 09 Oct 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 09 Oct 2026 06:45 PM IST
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542 seats allotted in the first phase; 427 seats still vacant
ऑल इंडिया कोटे की सभी सीटें भरीं, राज्य कोटे के 568 अभ्यर्थियों में से करीब 400 को मिला कॉलेज
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ऋषिकेश। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग के पहले चरण में कुल 969 सीटों में से 542 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद 427 सीटें रिक्त रह गई हैं। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग में इन रिक्त सीटों के साथ पहले चरण में आवंटन के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सीटें भी शामिल की जाएंगी।
काउंसलिंग के लिए कुल 1669 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 1631 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 28 आवेदन निरस्त हुए। वैध अभ्यर्थियों में 1063 ऑल इंडिया कोटे और 568 राज्य कोटे के अभ्यर्थी हैं। 16 संस्थानों की कुल 969 सीटों में 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए निर्धारित हैं। ऑल इंडिया कोटे के लिए उपलब्ध सभी सीटें पहले चरण में भर गई हैं। राज्य कोटे के लिए केवल 568 अभ्यर्थी ही उपलब्ध रहे। पहले चरण में 542 सीटें आवंटित कर दी गई हैं। जिनमें ऑल इंडिया और राज्य कोटे दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके बाद 427 सीटें रिक्त रह गई हैं।
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पतंजलि को मिलीं पांच नई सीटें
इसी बीच पतंजलि को पांच नई सीटों की मंजूरी मिली है। इससे वहां कुल सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। इन पांच सीटों को भी दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। ऐसे में मौजूदा 427 रिक्त सीटों के साथ कम से कम पांच नई सीटें भी दूसरे चरण में उपलब्ध रहेंगी। पहले चरण में आवंटित सीटों पर प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों की सीटें जुड़ने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।
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15 अक्तूबर तक प्रमाणपत्रों की जांच
काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों समेत आवश्यक दस्तावेजों की जांच और संबंधित प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी की जानी है। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें रिक्त सीटों के साथ पहले चरण के बाद खाली हुई सीटों को भी शामिल किया जाएगा। कोई भी दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। दूसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए 18 अक्तूबर से 24 अक्तूबर तक ऑन लाइन पंजीकरण किए जाएंगे। 2 नवंबर से कक्षाएं शुरु होंगी।

- प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सीटों का आवंटन कर दिया गया है। ऑल इंडिया कोटे की सीटें पहले ही चरण में भर गई हैं। डॉ. एसके बरनवाल, कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विवि।
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