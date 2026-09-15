युवा सम्मेलन: आरएसएस ने युवाओं में राष्ट्रवाद की चेतना जगाई

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आरएसएस के नगर कार्यवाह जगदीश बोहरा ने बताया कि संघ की शताब्दी वर्ष पर युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। सोमवार को स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी स्पोट़्र्स स्टेडियम में युवा सम्मेलन शुरु हुआ। वक्ताओं ने युवाओं को संघ की रीति नीति और राष्ट्रसेवा के प्रति जानकारी दी। इस बीच वॉलीबाल, कबड्डी और रस्साकसी का खेल हुआ। जिसमें वॉलीबाल में 12, कबड्डी में पांच और रस्सा कस्सी में चार टीमे प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन अधिकांश प्री मैच हुए, देर शाम को कोच दिवाकर की देखरेख में कबड्डी फाइनल हुआ।वॉलीबाल कोच आशा भट्ट की देखरेख में मंगलवार को देर शाम का सेमीफाइनल मैच जारी था। पहले दिन के कार्यक्रम के अध्यक्ष अक्षत अग्रवाल और मुख्य अतिथि पिथौरागढ़ विभाग के विभाग प्रचारक वतन रहे। इस दौरान नगर संघ चालक डॉ. देवेंद्र जोशी, नगर प्रचारक माधव, जिला प्रचारक बलवीर , जिला शारीरिक प्रमुख दिवाकर, जिला प्रचार प्रमुख कृष्ण वर्धन जोशी और शैलेंद्र मौजूद रहे।