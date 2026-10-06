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Pithoragarh News: पुरानी रंजिश में युवक पर हमला, सात नामजद

Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
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Youth attacked due to old enmity, seven named
चंपावत। कोतवाली क्षेत्र के मादली पेट्रोल पंप के पास पुरानी रंजिश के लिए एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोतवाली चंपावत में सात नामजद आरोपियों समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।
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29 सितंबर को शांत बाजार चंपावत निवासी ललित देउपा ने कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि विवेक बिष्ट, रजत वर्मा, शुभम रावत, शौरव बिष्ट, करन बिष्ट, सूरज बिष्ट और ललित बिष्ट समेत 15 से 20 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला किया। साथ ही पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश जोशी को सौंपी गई है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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