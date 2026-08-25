Pithoragarh News: ततैया के हमले में महिला घायल, गंभीर

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जानकारी के मुताबिक, नैनीसैनी निवासी 29 वर्षीय हेमा महर मंगलवार सुबह घर के पास खेत में घास काट रही थी। इसी दौरान पेड़ पर लगे छत्ते से निकलकर ततैयों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। ततैयों के डंक से वह बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे।ईएमओ डॉ. राहुल ने बताया कि चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। अगले 24 घंटों के बाद ही उनकी स्थिति के बारे में बताया जा सकेगा।