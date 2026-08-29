Pithoragarh News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
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हॉकी प्रतियोगिता
पिथौराढ़। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक :
चंपावत। लोहाघाट के ऋषेश्वर मंदिर में भागवत कथा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
फुटबाल प्रतियोगिता
चंपावत । नगर के जीआईसी खेल मैदान में विद्यालय स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता तीन बजे से।
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सराफा भाव
सोना
1,61,180 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,50,000 रुपये प्रति किलो
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पिथौराढ़। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक :
चंपावत। लोहाघाट के ऋषेश्वर मंदिर में भागवत कथा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
फुटबाल प्रतियोगिता
चंपावत । नगर के जीआईसी खेल मैदान में विद्यालय स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता तीन बजे से।
सराफा भाव
सोना
1,61,180 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,50,000 रुपये प्रति किलो