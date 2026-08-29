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Pithoragarh News: कुमौड़ गोलज्यू मंदिर में पेड़ पर चढ़ा पाम सिवेट बना कौतूहल

Sat, 29 Aug 2026 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 29 Aug 2026 12:55 AM IST
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Palm civet spotted on a tree at Kumaud Goljyu Temple draws attention.
पिथौरागढ़। कुमौड़ के गोलज्यू मंदिर परिसर में पेड़ पर चढ़ा पाम सिवेट यानि मुशक बिलाव कौतूहल का विषय बना रहा। स्थानीय निवासी गोपू महर ने बताया कि इन दिनों मंदिर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। वह मंदिर गए तो पेड़ों में चढ़े बंदरों को भगाने लगे। बंदर तो भाग गए लेकिन एक वन्य जीव पेड़ से नहीं हटा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उन्होंने इस तरह का वन्यजीव नहीं देखा। इसकी सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और सभी इस वन्य जीव को देखने दौड़ पड़े। गोपू महर ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पेड़ पर चढ़ा वन्य जीव पाम सिवेट निकला। रेंजर दिनेश जोशी पेड़ पर बैठा वन्य जीव पाम सिवेट जिसे मुशक बिलाव कहा जाता है। यह आम तौर पर रात्रिचर और सर्वाहारी है। यह पेड़ों पर चढ़कर फल खासकर जामुन और कीड़े-मकौड़े खाता है। उन्होंने बताया कि जिले में इसकी मौजूदगी है लेकिन बेहद कम संख्या में। पहले की यह वन्य जीव कई बार नगर और अन्य क्षेत्रों में नजर आया है। संवाद
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