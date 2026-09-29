पिथौरागढ़: मार्ग खुला तो 500 यात्री आदि कैलाश यात्रा के लिए हुए रवाना, इनर लाइन परमिट हुए जारी

आदि कैलाश यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। बीआरओ ने एस बैंड में बंद सड़क को सोमवार दोपहर खोल दिया। सड़क खुलने से तीन दिन से धारचूला में फंसे 500 से अधिक यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए गए और वे भोलेनाथ के जयकारों के साथ यात्रा पर रवाना हुए।

यात्रियों का जत्था सोमवार शाम और मंगलवार सुबह दो दलों में गुंजी के लिए रवाना हुआ। यात्रा मार्ग सुचारु होने पर स्थानीय टूर ऑपरेटरों और यात्रियों ने बीआरओ और जिला प्रशासन का आभार जताया। सड़क खुलने के बाद धारचूला में रुके यात्रियों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने तेजी दिखाई। एसडीएम कार्यालय ने सोमवार देर शाम से इनर लाइन परमिट जारी करने का काम शुरू किया। परमिट मिलने से यात्रियों को राहत मिली है। एसडीएम कार्यालय के अनुसार सोमवार देर रात तक लगभग 1165 परमिट जारी किए गए। मंगलवार शाम 5 बजे तक 1100 परमिट जारी किए गए। 20 सितंबर से 29 सितंबर तक कुल 5400 परमिट जारी हो चुके हैं।

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कुटी और ज्योंलिंगकांग में आवाजाही पर रोक

एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि आदि कैलाश मार्ग पर चार से पांच फुट तक बर्फबारी हुई है। यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पूरी तरह साफ न होने के कारण कुटी और ज्योंलिंगकांग आईटीबीपी पोस्ट पर फिलहाल यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बीआरओ की 65 आरसीसी (ग्रेफ) की टीम लगातार बर्फ हटाने और सड़क खोलने में जुटी है। सड़क पूरी तरह खुलने के बाद ही यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा।

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व्यास घाटी में एक हजार यात्रियों की आवाजाही

कुटी के ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल और कुटी होमस्टे संचालक गुलाब कुटियाल ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग खुलने के इंतजार में अभी भी 50 से अधिक यात्री कुटी में रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को व्यास घाटी के गुंजी, नाबी, कुटी सहित अन्य गांवो में करीब 900 से 1000 यात्रियों की आवाजाही रहेगी।