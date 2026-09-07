Pithoragarh News: .मौसम ने रोकी विमान की उड़ान, थामे बसों के पहिये
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 07 Sep 2026 11:08 PM IST
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पिथौरागढ़। बारिश ने सीमांत जिले के लोगों की आफत बढ़ाई है। खराब मौसम ने हवाई और रोडवेज सेवा पर भी ब्रेक लगा दिया। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और मुनस्यारी रूट पर रोजाना हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन होता है। मौसम में खराबी के चलते तीसरे दिन भी पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून रूट पर विमान सेवाएं ठप रहीं। सड़कें बंद होने से पिथौरागढ़ डिपो को 10 सेवाओं का संचालन रोकना पड़ा। जिला मुख्यालय से हरिद्वार रूट पर एक और देहरादून रूट पर दो बसों के साथ ही दन्या-दिल्ली, डीडीहाट-दिल्ली, गंगोलीहाट-दिल्ली, सेराघाट-दिल्ली, पिथौरागढ़-मदकोट-देहरादून, पिथौरागढ़-झूलाघाट-दिल्ली, पिथौरागढ़-झूलाघाट-देहरादून सेवा रोकनी पड़ी।
दिल्ली बैंड पर दो बसों पर गिरे बोल्डर, संयोग से बचा हादसा
पिथौरागढ़। घाट-पिथौरागढ़ ऑलवेदर सड़क पर सोमवार को जिला मुख्यालय से मैदानी क्षेत्र के लिए रवाना हुई दो रोडवेज बसों पर घाट के पास दिल्ली बैंड पर पहाड़ी से अचानक पत्थरों की बारिश हो गई। संयोग से पत्थर बसों की बॉडी से टकराए। इस घटना में एक बस का सामने वाला शीशा तो दूसरे की खिड़की का शीशा टूट गया। चालकों ने बमुश्किल पहाड़ी को पार किया और यात्रियों ने राहत की सांस ली।
-खराब मौसम के कारण हवाई सेवा लगातार बाधित हो रही है। मौसम का साथ मिलने पर सेवाएं सुचारु हो जाएंगी। - संदीप यादव, एयरपोर्ट निदेशक, नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़
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कोट-सड़कें बंद होने से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन रोकना पड़ा। सड़कें खुलते ही सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली बैंड पर पत्थर गिरने से दो बसों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए। - रवि शेखर कापड़ी, एआरएम, पिथौरागढ़ डिपो
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दिल्ली बैंड पर दो बसों पर गिरे बोल्डर, संयोग से बचा हादसा
पिथौरागढ़। घाट-पिथौरागढ़ ऑलवेदर सड़क पर सोमवार को जिला मुख्यालय से मैदानी क्षेत्र के लिए रवाना हुई दो रोडवेज बसों पर घाट के पास दिल्ली बैंड पर पहाड़ी से अचानक पत्थरों की बारिश हो गई। संयोग से पत्थर बसों की बॉडी से टकराए। इस घटना में एक बस का सामने वाला शीशा तो दूसरे की खिड़की का शीशा टूट गया। चालकों ने बमुश्किल पहाड़ी को पार किया और यात्रियों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
-खराब मौसम के कारण हवाई सेवा लगातार बाधित हो रही है। मौसम का साथ मिलने पर सेवाएं सुचारु हो जाएंगी। - संदीप यादव, एयरपोर्ट निदेशक, नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़
विज्ञापन
कोट-सड़कें बंद होने से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन रोकना पड़ा। सड़कें खुलते ही सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली बैंड पर पत्थर गिरने से दो बसों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए। - रवि शेखर कापड़ी, एआरएम, पिथौरागढ़ डिपो