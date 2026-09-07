फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   A leopard showed up in Kujauli as early as the evening

Pithoragarh News: कुजौली में शाम को ही धमक गया तेंदुआ

Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
A leopard showed up in Kujauli as early as the evening
पिथौरागढ़। नगर के कुजौली और पांडेगांव में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत है। रविवार को तेंदुआ शाम करीब छह बजे ही कुजौली में धमक गया। इससे क्षेत्र के लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हुए।
विज्ञापन


आबादी वाले इन इलाकों में तेंदुआ पिछले 10 दिन से सक्रिय है। क्षेत्रवासी निशीद उप्रेती और विजयवर्धन ने बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे तेंदुआ कुजौली गांव में पानी की टंकी के पास दिखा। इसके बाद क्षेत्र की गलियों में नजर आया, जिससे दहशत और बढ़ गई।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुआ सक्रिय है। डर के मारे लोग शाम होते ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि शाम करीब सात बजे तेंदुआ गधेरा पार कर कुजौली से लगे जीआईसी रोड क्षेत्र में आ धमका।
विज्ञापन
विज्ञापन


निशीद उप्रेती ने बताया कि तेंदुआ लंबे समय तक उनके आंगन में दुबका रहा। आसपास के लोगों ने फोन से एक-दूसरे को तेंदुए की जानकारी दी। ऐसे में क्षेत्र के कई युवाओं ने लाठी-डंडे लेकर समूह में तेंदुए को खोजा और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने गश्त की लेकिन तेंदुआ कहीं नजर नहीं आया।

............

कुजौली क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है। विभाग की टीम गश्त भी कर रही है। रविवार शाम बारिश अधिक होने से संभवत: लोगों की आवाजाही कम रही और तेंदुआ जल्दी सक्रिय हो गया। -दिनेश जोशी, रेंजर, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed