Pithoragarh News: फुटबाल में विद्या मंदिर, सर्वोदय स्कूल और एटीएस की टीम ने जीते मुकाबले

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प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रभारी थानाध्यक्ष योगेश कुमार, विशिष्ट अतिथि जोहार क्लब के सचिव गगन पांगती और प्रसन्ना पंचपाल ने संयुक्त रूप से किया। इस रोमांचक टूर्नामेंट में बालकों की 16 और बालिकाओं की छह टीमें हिस्सा ले रही हैं।बालिका वर्ग के पहले मुकाबले में विद्या मंदिर ने शिशु मंदिर को 1-0 से और दूसरे मुकाबले में सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल को 3-0 से हराया। वहीं, बालक वर्ग के मुकाबलों में विद्या मंदिर ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल को 5-0 से और एटीएस ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल की सी टीम को 1-0 से शिकस्त दी।यहां मनशिखा आर्या, श्वेता आर्या, ललिता कोश्यारी, मनीषा निखुर्पा, अंजलि रावत, गौरव राणा, प्रियांशु, तनुज, लवराज कुमार और बीरु जंगपागी रेफरी रहे।