फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Vidya Mandir, Sarvodaya School, and ATS teams won their football matches

Pithoragarh News: फुटबाल में विद्या मंदिर, सर्वोदय स्कूल और एटीएस की टीम ने जीते मुकाबले

Sun, 04 Oct 2026 11:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 04 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Vidya Mandir, Sarvodaya School, and ATS teams won their football matches
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। जोहार क्लब मैदान में अंडर-12 बालक-बालिका वर्ग की अंतर विद्यालयी फुटबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुनस्यारी फुटबाल एकेडमी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के पहले दिन विद्या मंदिर, सर्वोदय पब्लिक स्कूल और एटीएस की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले चक्र में प्रवेश किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रभारी थानाध्यक्ष योगेश कुमार, विशिष्ट अतिथि जोहार क्लब के सचिव गगन पांगती और प्रसन्ना पंचपाल ने संयुक्त रूप से किया। इस रोमांचक टूर्नामेंट में बालकों की 16 और बालिकाओं की छह टीमें हिस्सा ले रही हैं।
विज्ञापन

बालिका वर्ग के पहले मुकाबले में विद्या मंदिर ने शिशु मंदिर को 1-0 से और दूसरे मुकाबले में सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल को 3-0 से हराया। वहीं, बालक वर्ग के मुकाबलों में विद्या मंदिर ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल को 5-0 से और एटीएस ने मुनस्यारी पब्लिक स्कूल की सी टीम को 1-0 से शिकस्त दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां मनशिखा आर्या, श्वेता आर्या, ललिता कोश्यारी, मनीषा निखुर्पा, अंजलि रावत, गौरव राणा, प्रियांशु, तनुज, लवराज कुमार और बीरु जंगपागी रेफरी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed