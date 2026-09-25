Pithoragarh News: अंडर 18 जिला स्तरीय खो-खो टीम चयन 29 को

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बनबसा (चंपावत)। जिला स्तरीय बालक-बालिका अंडर-18 खो-खो टीम का चयन 29 सितंबर को बनबसा में होगा। जिला खो-खो एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय आर्य ने बताया कि दो से तीन अक्तूबर तक कालाढूंगी-रामनगर में राज्य स्तरीय अंडर-18 खो-खो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया बनबसा के बमनपुरी स्थित मैक्स्टन स्ट्रांग स्कूल के खेल मैदान में सुबह आठ बजे से शुरू होगी।