Pithoragarh News: रेगड़ू नंदा देवी मंदिर में दो दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन

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पंडित बबलू जोशी और पंकज जोशी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण के दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव में डूबे रहे। रात्रि जागरण में पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, भाजपा नेता सतीश चंद्र पांडेय और कांग्रेस नेता मुन्ना ढेक ने भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नौ गांव रेगड़ू के ग्रामीणों के साथ क्षेत्र से बाहर ब्याही बहनों के परिवार भी आयोजन में शामिल हुए। पूर्व शिक्षक मोती सिंह मेहता ने कहा कि आयोजन से धार्मिक आस्था, सामाजिक सहभागिता और आपसी भाईचारे का संदेश मिला। इस दौरान कुंदन सिंह मेहता, प्रकाश मेहता, दरबान सिंह, मोहन मेहता, खुशाल सिंह, राजू मेहता, निर्मल मेहता, परवीन सिंह, भगवान सिंह, भुवन चौधरी, लक्ष्मी दत्त जोशी, कमल मेहता और होशियार सिंह ने सहयोग किया।

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चंपावत। लोहाघाट के रेगडू ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में आयोजित दो दिवसीय धार्मिक आयोजन का श्रद्धापूर्वक समापन हुआ। कलश यात्रा, रात्रि जागरण, भजन-कीर्तन, भंडारा और कन्या पूजन के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां नंदा देवी के दर्शन और पूजा-अर्चना की।