फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   After her 14-year-old son died of a heart attack, the mother also took her own life by jumping into the Saryu River

Pithoragarh News: 14 साल के बेटे की हार्ट अटैक से हुई मौत तो मां ने भी सरयू नदी में कूदकर दे दी जान

Sat, 19 Sep 2026 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 19 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
After her 14-year-old son died of a heart attack, the mother also took her own life by jumping into the Saryu River
पिथौरागढ़। सीमांत जिले में हृदय विदारक घटना सामने आई है। 14 वर्षीय बेटे की हार्ट अटैक से मौत हुई तो मां ने भी सदमे में आकर सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बेटा और मां की एक साथ मौत की इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है तो परिजनों में कोहराम मचा है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक वड्डा क्षेत्र के मड़ेगांव निवासी 14 वर्षीय जतिन जोशी पुत्र कैलाश जोशी नगर के एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता असम राइफल में त्रिपुरा में तैनात हैं जबकि बहन मध्य प्रदेश में नौकरी करती है। वह और उसकी मां 44 वर्षीय पूनम जोशी उर्फ पुष्पा एक-दूसरे का सहारा बनकर घर पर रहते थे।
विज्ञापन


शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने पर जतिन सुबह दौड़ने के झौलाखेत मैदान गया। लौटते समय रास्ते में उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पीछे से आ रहे बच्चों की सूचना पर मां पूनम जोशी मौके पर दौड़ीं और बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचीं। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सामने बेटे का शव पड़ा देख मां इस सदमे को सह नहीं सकी और चेहरे को पल्लू से ढककर अस्पताल से निकल गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

टैक्सी स्टैंड पहुंचकर वह गंगोलीहाट जाने वाली टैक्सी में सवार हुई। घाट के पास चालक ने सरयू नदी किनारे संचालित दुकान से सामान खरीदने के लिए टैक्सी रोकी। पूनम वाहन से उतरी और सीधे सरयू नदी में छलांग लगा दी। टैक्सी चालक और दुकानदार ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई और हरसंभव प्रयास किया लेकिन पानी के तेज बहाव के बीच उन्हें सफलता नहीं मिली। सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने खोजबीन शुरू की। एक घंटे बाद उसका शव नदी के किनारे बोल्डरों के बीच पानी में उतराता मिला।


........
महिला ने टैक्सी से उतरकर नदी में कूद मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। -गोविंद बल्लभ जोशी, सीओ, पिथौरागढ़
........
किशोर की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक मौत का कारण है। असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। -डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed