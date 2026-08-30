Pithoragarh News: रक्षा मंत्री ने स्नेहा को गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 10:57 PM IST
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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। विकासखंड डीडीहाट निवासी स्नेहा डसीला को बाबा साहेब बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के 11वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल मिला है। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्नेहा को मंच पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया।
मूल रूप से डीडीहाट की रहने वाली स्नेहा ने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। उनके पिता ठाकुर सिंह डसीला अध्यापक हैं और मां निर्मला डसीला गृहिणी हैं।
स्नेहा अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर प्रोत्साहन को देती हैं। उन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इस दोहरी सफलता के बाद स्नेहा अब उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कदम रखने जा रही हैं। स्नेहा की सफलता पर विधायक फकीर राम टम्टा, पूर्व विधायक मीना गंगोला, नगर पालिका अध्यक्ष हेमवती पंत, जीवन धानिक, राजेश रावत व धीरज रौतेला सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दीं हैं।
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मूल रूप से डीडीहाट की रहने वाली स्नेहा ने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। उनके पिता ठाकुर सिंह डसीला अध्यापक हैं और मां निर्मला डसीला गृहिणी हैं।
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स्नेहा अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर प्रोत्साहन को देती हैं। उन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इस दोहरी सफलता के बाद स्नेहा अब उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कदम रखने जा रही हैं। स्नेहा की सफलता पर विधायक फकीर राम टम्टा, पूर्व विधायक मीना गंगोला, नगर पालिका अध्यक्ष हेमवती पंत, जीवन धानिक, राजेश रावत व धीरज रौतेला सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दीं हैं।
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