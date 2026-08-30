Pithoragarh News: रक्षा मंत्री ने स्नेहा को गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित

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मूल रूप से डीडीहाट की रहने वाली स्नेहा ने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। उनके पिता ठाकुर सिंह डसीला अध्यापक हैं और मां निर्मला डसीला गृहिणी हैं।स्नेहा अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर प्रोत्साहन को देती हैं। उन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इस दोहरी सफलता के बाद स्नेहा अब उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कदम रखने जा रही हैं। स्नेहा की सफलता पर विधायक फकीर राम टम्टा, पूर्व विधायक मीना गंगोला, नगर पालिका अध्यक्ष हेमवती पंत, जीवन धानिक, राजेश रावत व धीरज रौतेला सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दीं हैं।