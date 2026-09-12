Pithoragarh News: पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए शिक्षक-कर्मचारी देहरादून रवाना

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लोहाघाट (चंपावत)। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चंपावत जनपद से सैकड़ों शिक्षक-कर्मचारी शनिवार को देहरादून के लिए रवाना हुए। वे रविवार को देहरादून में आयोजित होने वाली पेंशन रैली और मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के आह्वान पर हो रहा है। इसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पहुंचने की उम्मीद है। आंदोलनकारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और नई पेंशन व्यवस्था समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित पेंशन उपलब्ध कराना है। एनएमओपीएस के जिला अध्यक्ष गोविंद मेहता के नेतृत्व में जनपद के चारों विकासखंडों से कर्मचारी देहरादून गए। कर्मचारी नेताओं ने देहरादून रैली में चंपावत जनपद की मजबूत भागीदारी दर्ज कराने का दावा किया। उन्होंने सभी शिक्षक-कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। देहरादून रवाना होने वालों में जगदीश अधिकारी, उत्तम फर्त्याल, कुंवर फर्तोली, नरेश जोशी, संजय कुमार, प्रकाश तड़ागी आदि थे।