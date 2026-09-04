Pithoragarh News: कटर मशीन की चपेट में आकर टनकपुर का राज मिस्त्री घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 04 Sep 2026 11:11 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी स्थित एक घर में टाइल्स बिछाते समय टनकपुर का एक राज मिस्त्री कटर मशीन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
उप जिला अस्पताल के डॉ. नौनिहाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी से घायल नगर के वार्ड संख्या-3 निवासी विक्की शर्मा (20) पुत्र राजू शर्मा को लहूलुहान हालत में अस्पताल लाया गया। उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट और खून बह रहा था।
प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भर्ती किया गया। घायल राज मिस्त्री ने बताया कि वह ब्रह्मदेव मंडी स्थित एक घर में श्रमिकों के साथ टाइल्स बिछा रहे थे, इस बीच अचानक वह कटर की चपेट में आ गए। खून अधिक बहने पर साथी श्रमिक उन्हें अस्पताल लाए। डॉ. सिंह ने बताया कि पांव में गहरा घाव है अभी इलाज जारी है।
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उप जिला अस्पताल के डॉ. नौनिहाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी से घायल नगर के वार्ड संख्या-3 निवासी विक्की शर्मा (20) पुत्र राजू शर्मा को लहूलुहान हालत में अस्पताल लाया गया। उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट और खून बह रहा था।
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प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भर्ती किया गया। घायल राज मिस्त्री ने बताया कि वह ब्रह्मदेव मंडी स्थित एक घर में श्रमिकों के साथ टाइल्स बिछा रहे थे, इस बीच अचानक वह कटर की चपेट में आ गए। खून अधिक बहने पर साथी श्रमिक उन्हें अस्पताल लाए। डॉ. सिंह ने बताया कि पांव में गहरा घाव है अभी इलाज जारी है।
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