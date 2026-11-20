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शुक्रवार शाम पांच बजे टनकपुर स्थित शारदा बैराज में नदी का जलस्तर 11,038 क्यूसेक दर्ज किया गया।

कंट्रोल रूम ऑपरेटर जितेंद्र लाल वर्मा ने बताया कि सर्दियों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और पानी जमने के कारण नदियों का जलस्तर कम हो जाता है। हर साल ठंड के मौसम में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह शारदा नदी का जलप्रवाह 10,826 क्यूसेक दर्ज किया गया था।

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टनकपुर (चंपावत)। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट का असर शारदा नदी के जलस्तर पर दिखने लगा है। ठंड बढ़ने के साथ नदी का जलप्रवाह घट रहा है।