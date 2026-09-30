फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Policeman hangs himself while on a video call with his wife.

Pithoragarh News: पत्नी से वीडियो कॉल करते हुए फंदे पर लटका पुलिसकर्मी

Wed, 30 Sep 2026 11:17 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 30 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Policeman hangs himself while on a video call with his wife.
ठगेंद्र सिंह बोहरा।
झूलाघाट(पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी जिले में एक पुलिस जवान ने फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान बैतड़ी के सिगास गांव पालिका, वार्ड-3, डुंडै निवासी ठगेंद्र सिंह बोहरा के रूप में हुई है। वह नेपाल पुलिस में सिपाही के पद पर डडेलधुरा में तैनात थे। जानकारी के अनुसार, ठगेंद्र सिंह बोहरा मंगलवार को अमरगढ़ी स्थित ऋषि गधेरे के पास गए थे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान ही उन्होंने पेड़ पर रस्सी डाली और फंदे पर लटक गए। पति को फांसी लगाते देख पत्नी ने तुरंत डडेलधुरा पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक जवान दम तोड़ चुके थे। मृतक की पत्नी भी नेपाल पुलिस में कार्यरत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed