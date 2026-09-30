Pithoragarh News: पत्नी से वीडियो कॉल करते हुए फंदे पर लटका पुलिसकर्मी
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 30 Sep 2026 11:17 PM IST
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झूलाघाट(पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी जिले में एक पुलिस जवान ने फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान बैतड़ी के सिगास गांव पालिका, वार्ड-3, डुंडै निवासी ठगेंद्र सिंह बोहरा के रूप में हुई है। वह नेपाल पुलिस में सिपाही के पद पर डडेलधुरा में तैनात थे। जानकारी के अनुसार, ठगेंद्र सिंह बोहरा मंगलवार को अमरगढ़ी स्थित ऋषि गधेरे के पास गए थे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान ही उन्होंने पेड़ पर रस्सी डाली और फंदे पर लटक गए। पति को फांसी लगाते देख पत्नी ने तुरंत डडेलधुरा पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक जवान दम तोड़ चुके थे। मृतक की पत्नी भी नेपाल पुलिस में कार्यरत हैं।
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