Pithoragarh News: छात्रसंघ चुनाव में दिखी महिला सशक्तीकरण की झलक, छात्र राजनीति के रण में खुलकर कूदीं बेटियां

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इस बार जिले के एलएसएम परिसर, बलुवाकोट, नारायणनगर, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, बेड़ीनाग, गणाई गंगोली, मुवानी महाविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनाव में बेटियों की भागीदारी करीब 70 फीसदी रही। वर्ष 1963 में एलएसएम महाविद्यालय (वर्तमान में परिसर) की स्थापना होने के बाद से पहली बार इसमें और अन्य महाविद्यालयों में छात्राओं का दबदबा देखने को मिला। 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की सीटों को छोड़ दिया जाए तो 15 बेटियों ने सामान्य सीटों पर चुनावी रण में उतरकर जीत का परचम लहराया। पहली बार छात्रसंघ चुनाव में महिलाओं को समान अवसर देने की पहल ने छात्राओं का हौसला बढ़ाने का काम किया है।इस बार छात्रा उपाध्यक्ष सहित संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद छात्राओं के लिए आरक्षित थे। आरक्षित पदों को छोड़कर छात्राओं ने सामान्य पदों पर भी दावेदारी पेश की। बलुवाकोट, मुवानी, गणाई गंगोली में अध्यक्ष पद पर केवल छात्रा प्रत्याशियों ने ही ताल ठोकी। बलुवाकोट में महासचिव पद पर छात्रा प्रत्याशी ने छात्र प्रत्याशी को चुनौती दी और शानदार जीत हासिल की। एलएसएम परिसर में कुल 19 उम्मीदवारों में से 10 छात्राएं चुनावी मैदान में उतरीं। डीडीहाट में कुल 11 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार छात्राएं रहीं। मुवानी महाविद्यालय में दो पदों पर ही चुनाव हुए। दोनों में ही छात्रा उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की और उनके सामने किसी भी छात्र ने मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। बलुवाकोट में भी कुल 12 उम्मीदवारों में नौ छात्राएं, मुनस्यारी में कुल पांच उम्मीदवारों में तीन, बेड़ीनाग में कुल चार में तीन उम्मीदवार छात्राएं रहीं। सिर्फ गंगोलीहाट महाविद्यालय ऐसा रहा जहां एक भी छात्रा ने किसी भी पद के लिए दावेदारी पेश नहीं की।