Pithoragarh News: पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की अनुमति मिलने की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के संचालन की अनुमति को लेकर प्रबंधन की धड़कनें फिर तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की दूसरी अपील पर बुधवार को सुनवाई करेगा। कॉलेज के संचालन की अनुमति के लिए इस बार एनएमसी के मानकों पर खरा उतरना जरूरी है।
पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का इसी साल संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एनएमसी की अनुमति जरूरी है। इससे पहले एनएमसी की टीम ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान कॉलेज में वार्ड, ऑपरेशन थिएटर (ओटी), लैब और फैकल्टी समेत कुछ जरूरी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं मिली थीं। इसके चलते एनएमसी ने संचालन की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने कमियां दूर कर पहली अपील की, लेकिन तब भी कॉलेज एनएमसी के मानकों पर खरा नहीं उतर सका। इसके बाद ओटी, लैब, वार्ड और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा कर प्रबंधन ने दूसरी अपील की है। इसी अपील पर बुधवार को सुनवाई होनी है। अन्य मेडिकल कॉलेजों की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद एनएमसी एक साथ निर्णय घोषित करेगा।
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बुधवार को हमारी अपील पर सुनवाई होनी है। उम्मीद है इस बार हम एनएमसी की कसौटी पर खरा उतरेंगे और मेडिकल कॉलेज के संचालन की अनुमति मिलेगी। -डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का इसी साल संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एनएमसी की अनुमति जरूरी है। इससे पहले एनएमसी की टीम ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान कॉलेज में वार्ड, ऑपरेशन थिएटर (ओटी), लैब और फैकल्टी समेत कुछ जरूरी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं मिली थीं। इसके चलते एनएमसी ने संचालन की अनुमति नहीं दी थी।
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इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने कमियां दूर कर पहली अपील की, लेकिन तब भी कॉलेज एनएमसी के मानकों पर खरा नहीं उतर सका। इसके बाद ओटी, लैब, वार्ड और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा कर प्रबंधन ने दूसरी अपील की है। इसी अपील पर बुधवार को सुनवाई होनी है। अन्य मेडिकल कॉलेजों की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद एनएमसी एक साथ निर्णय घोषित करेगा।
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बुधवार को हमारी अपील पर सुनवाई होनी है। उम्मीद है इस बार हम एनएमसी की कसौटी पर खरा उतरेंगे और मेडिकल कॉलेज के संचालन की अनुमति मिलेगी। -डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़