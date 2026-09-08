Pithoragarh News: बनबसा बैराज पर आठवें दिन भी रेड अलर्ट, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा पर लगा ब्रेक

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मंगलवार को बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर प्रात: छह बजे 129908 क्यूसेक था। दोपहर एक बजे 113746 क्यूसेक पहुंच गया। लोगों को नदी का जलस्तर एक लाख क्यूसेक से कम होने की प्रतीक्षा है। नदी का जलस्तर एक लाख क्यूसेक से कम होने पर ही बैराज पर से चार पहिया वाहनों का संचालन शुरू होगा।बैराज पर से चारपहिया वाहनों का संचालन पिछले आठ दिनों से नहीं हो पाने से नेपाली मैत्री बसों की आवाजाही भी नहीं हुई। बैराज पर से चार पहिया वाहनों का संचालन ठप होने से बनबसा बाजार में कम संख्या में नेपाली ग्राहकों के आने से कारोबार भी प्रभावित रहा हुआ है।मंगलवार को बनबसा क्षेत्र में 58 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते दिवस सोमवार सात सितंबर को यहां 57 मिमी और छह सितंबर को 30 मिमी वर्षा हुई। पहली जून से क्षेत्र में अब तक 1334 मिमी वर्षा हो चुकी है।बैराज पर से चार पहिया और ई-रिक्शा से आने वाले नेपाली ग्राहक बनबसा बाजार नहीं पहुंचे, इससे पिछले आठ दिनों में बाजार को करीब एक करोड़ का नुकसान हुआ है।