Pithoragarh News: अब अल्ट्रासाउंड के लिए तय दिन पर बुलाए जाएंगे मरीज

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रोस्टर के अनुसार पाटी के मरीज सोमवार और मंगलवार, लोहाघाट के मरीज बुधवार, बृहस्पतिवार और बाराकोट के मरीज शुक्रवार, शनिवार को अल्ट्रासाउंड जांच करा सकेंगे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार विकासखंडवार दिन निर्धारित होने से एक ही दिन में सभी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे दूरदराज के गांवों से आने वाले मरीजों को जांच के लिए लंबे समय तक इंतजार करने या बार-बार अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।मरीजों की सुविधा पर फोकसयह व्यवस्था डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर लागू की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रोस्टर का उद्देश्य तीनों विकासखंडों से आने वाले मरीजों को व्यवस्थित तरीके से अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराना है। खासकर पाटी और बाराकोट के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए पहले से निर्धारित दिन जानकारी होने से अस्पताल आने की योजना बनाना आसान होगा। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मरीजों से अपने विकासखंड के निर्धारित दिन पर ही जांच के लिए आने की अपील की है।