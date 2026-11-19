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ग्राम प्रधान नीतू ने बताया कि गांव के आसपास लगातार तेंदुए की मौजूदगी से लोग भयभीत हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम सभा के लास, कनेड़ा, डींणा तोक और आईटीबीपी परिसर के आसपास तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है।ग्रामीणों ने बताया कि करीब एक पखवाड़े पूर्व नजदीकी डुंगरी गांव में तेंदुए के हमले में एक किशोर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल और गहरा गया है। इधर सुंई पऊ गांव के डुंगरी तोक में किशोर की जान लेने वाला तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया है।वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रही है। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। एसडीओ सुनील कुमार से लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तेंदुआ दिखाई देने पर विभाग को सूचित करें।