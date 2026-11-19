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अब तक अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन के एक-एक डॉक्टर ही तैनात थे। ऐसे में किसी डॉक्टर के अवकाश पर जाने से संबंधित विभाग में मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श और उपचार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई तैनाती से दोनों विभागों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को राहत मिलेगी।जिला अस्पताल में हड्डी रोग और सर्जरी विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 40 से 50 मरीज उपचार और परामर्श के लिए पहुंचते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ की संख्या बढ़ने से फ्रैक्चर, हड्डियों और जोड़ों से संबंधित मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। वहीं, सर्जन की तैनाती से ऑपरेशन और सर्जरी से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रभारी पीएमएस डॉ. सोनाली मंडल ने बताया कि अब अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती से ऑर्थो और सर्जरी सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।