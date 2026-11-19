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कनार के ग्रामीणों ने सड़क की मांग पर बीते 12 नवंबर को कलक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन शुरू किया था। अब तक प्रशासन ने आमरण अनशन पर बैठे रमेश सिंह परिहार, जगत सिंह और प्रकाश सिंह को जबरन मौके से उठाया है।बीते बुधवार की रात करीब 10 बजे प्रशासन की टीम फिर से अनशन स्थल पर पहुंची और चौथे अनशनकारी प्रकाश सिंह को भी जबरन उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद भी ग्रामीणों का हौसला बरकरार है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य खुशाल सिंह ने भूख हड़ताल शुरू की है। समर्थन में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि शासन-प्रशासन उनके दुख-दर्द को पूरी तरह भुला चुका है। पूर्व में हुए आंदोलनों के बाद सड़क के सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं।उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेले में पहुंचे सीएम और केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री की तरफ से इस मामले में उचित निर्णय लेने की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने निराश किया है। चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस मामले का उचित हल नहीं निकलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। यहां खड़क सिंह, मनोज सिंह, विक्रम सिंह, गणेश सिंह, जीवन सिंह, जगत सिंह परिहार, रमेश सिंह, पूरन सिंह, गगन, भुप्पी परिहार और भरत सिंह आदि मौजूद थे।