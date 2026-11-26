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प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी दिगंबर आर्या ने कहा कि कार्यक्रम का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान व नवाचार है। उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी सार्थक होता है जब पर्यावरण, जल, वर्षा और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक टिक सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। वहां मोहन चंद्र पाठक, जिला समन्वयक डॉ. विकास पंत, विरेंद्र सिंह कन्याल, डॉ.दीपक चंद्र कापड़ी, भीम सिंह कार्की, गिरीश पाठक आदि थे। विज्ञापन

प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी दिगंबर आर्या ने कहा कि कार्यक्रम का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान व नवाचार है। उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी सार्थक होता है जब पर्यावरण, जल, वर्षा और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक टिक सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। वहां मोहन चंद्र पाठक, जिला समन्वयक डॉ. विकास पंत, विरेंद्र सिंह कन्याल, डॉ.दीपक चंद्र कापड़ी, भीम सिंह कार्की, गिरीश पाठक आदि थे।

पिथौरागढ़। जिला स्तरीय 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बृहस्प्तिवार को नगर के एक निजी स्कूल में किया गया। मुख्य अतिथि इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक प्रो. अजीत सिंह ने कहा कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़कर अपना भविष्य सफल बनाने के साथ देश की तरक्की में भागीदारी निभानी चाहिए।