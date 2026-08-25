Pithoragarh News: खोल दे माता खोल भवानी धार में किवाड़..

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सातूं-आठूं महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव आनंद रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरूआत महिला सांस्कृतिक कमेटी मुवानी ने माता के भजन से की। इसके बाद स्थानीय लोक गायकों के कुमाऊंनी गीतों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कन्या जूनियर हाईस्कूल, प्रगति पब्लिक स्कूल, शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार स्कूल के बच्चों ने लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। पीपलतड़ के दीपक सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने खेल लगाकर लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। इस दौरान महोत्सव समिति के अध्यक्ष रमेश बम, दीपक कार्की, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सोबन सिंह कार्की, संजय वर्मा, विक्रम कठायत, डीबी पाल, मेहर सिंह कठायत, सहित कई लोग मौजूद रहे।सातूं-आठूं कार्यक्रम में झोड़ा चांचरी का किया गायनबेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। सीमांत सेवा फाउंडेशन ने बेड़ीनाग में सातूं-आठूं पर्व के अवसर पर मेहंदी और पारंपरिक झोड़ा-चांचरी गायन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए लोक संस्कृति के रंगों को जीवंत किया। महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सज-धजकर एक-दूसरे को मेहंदी लगाई और उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हुए झोड़ा-चांचरी गायन और नृत्य किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टम्टा, संयोजक मंजू बाफिला, सह संयोजक विनीता बाफिला, माधवी कार्की, नीरु कार्की, हिना पंत, हेमवंती पंत, जिला संघ चालक गोविंद खाती, जीवन पंत, डॉ. सिद्धार्थ पाटनी सहित कई लोग मौजूद रहे।