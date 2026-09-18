Pithoragarh News: धारचूला में नामित सभासदों ने ली शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 18 Sep 2026 11:01 PM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। नगर पालिका के नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को पालिका सभागार में हुआ। पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने नामित सदस्य राकेश तिवारी, बेला शर्मा, गुमान बिष्ट और महेश गर्ब्याल को शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा नेता धन सिंह धामी, प्रदीप रावत, राजेंद्र नेगी और व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने नामित सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नगर के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने नामित सभासदों को पालिका के कार्यों की जानकारी दी और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग देने को कहा।
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