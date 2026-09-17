Pithoragarh News: टनकपुर अस्पताल में आधुनिक इरोज वेलनेस एआई क्लीनिक खुला, मिनटों में 60 जांच

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टीम लीडर देसाई ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से इस सुविधा का संचालन सीएमओ की देखरेख में हो रहा है। अभी पांच दिन तक टीम ट्रेनिंग देगी। वर्तमान में गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि में यह सुविधा का लाभ जनता उठा रही है। अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है।इरोज वेलनेस एआई क्लीनिक में दो प्रकार की जांच की जा रही है। पहली जांच एआई फेस स्कैन से महज दो-तीन मिनट में 28 जांच होगी। दूसरी जांच आईटीओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 38 जांच मिनटों में हो रही है। बिना खून के 58 जांच, इसमें मरीज के मोबाइल में ओटीपी आती है और तत्काल रिपोर्ट पहुंच जाती है। इसे चिकित्सक को दिखाकर आगे की जांच शुरू हो जाती है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच होगी। चश्मा, कैप आदि उतारनी पड़ती है।प्रभारी सीएमएस डॉ. प्रभा जोशी, डॉ. मोहम्मद उमर को टीम ने जांच के तरीके बताए और नर्स ज्योत्सना ने पहले दिन प्रशिक्षण हासिल करते ही टीम के पर्यवेक्षण में जांच की। बताया कि अब इसके संचालन व्यवस्था को लेकर सीएमओ स्तर से आगे की कार्रवाई होगी। इस मौके पर कर्मवीर आदि मौजूद रहे। बहरहाल, नई अत्याधुनिक एआई स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है।