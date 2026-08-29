Pithoragarh News: 100 मीटर दौड़ में मिताक्षी ने मारीबाजी

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प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-14 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में मिताक्षी ने प्रथम, दीया ने द्वितीय और आराध्या ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, बालक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में हिमांशु पहले, सागर दूसरे और नकुल तीसरे स्थान पर रहे। विज्ञापन



कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि पखवाड़े के तहत रविवार को ''संडे ऑन साइकिल'' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-14 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में मिताक्षी ने प्रथम, दीया ने द्वितीय और आराध्या ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, बालक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में हिमांशु पहले, सागर दूसरे और नकुल तीसरे स्थान पर रहे।कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि पखवाड़े के तहत रविवार को ''संडे ऑन साइकिल'' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

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लोहाघाट (चंपावत)। फिट इंडिया अभियान के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनियां स्थित खेलो इंडिया साई सेंटर (एथलेटिक्स) में राष्ट्रीय खेल दिवस पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिन जोशी और मयंक ओली ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया।